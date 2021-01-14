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Минздрав РК: лечение от КВИ получают 23 608 человек
14 Января 2021 09:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 850 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 758 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 272 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.
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