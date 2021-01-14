Минздрав РК: лечение от КВИ получают 23 608 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 23 608 человек (11 759 КВИ+ и 11 849 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 850 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 758 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 272 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.