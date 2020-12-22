Минздрав РК: Кто первым получит вакцину против COVID-19 «Спутник V»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каким категориям лиц одним из первых на добровольной основе будут делать вакцину «Спутник V», который будет производиться в Караганде, рассказал заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинский фармацевтический комплекс был выбран площадкой для выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Опытная серия уже отправлена в Москву для исследования качества.

Векторную вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Согласно графику поставок, предприятие планирует произвести 80 тысяч доз в феврале, 150 тысяч доз в марте, а в дальнейшем по 600 тысяч доз ежемесячно.

Массовую вакцинацию населения в Казахстане планируют начать в феврале 2021 года.

«Вакцина будет поставляться в медицинские учреждения по всему Казахстану. В первую очередь на добровольной основе будут бесплатно привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, стоимость вакцины пока что окончательно не определена.

Напомним, договорённость о совместном производстве российской вакцины от COVID-19 в Казахстане была достигнута во время телефонного разговора президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина 12 ноября 2020 года.