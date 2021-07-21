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Минздрав РК: Информация о вакцинации умерших против COVID-19 - фейк
21 Июля 2021 17:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники одного из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяют сообщение о том, что в нашей стране против COVID-19 вакцинируют мертвых людей. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
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Как пишет автор публикации, эта процедура якобы обязательная, а оплачивать ее должны близкие усопшего.
Информацию об обязательной платной вакцинации усопших против COVID-19 опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
«Эта информация не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе ведомства.
О вакцинации умерших людей никогда официально не заявляли. Такая процедура совершенно бессмысленна.
Таким образом, слухи о том, что в Казахстане вакцинируют мертвых людей, требуя за это деньги, - домыслы, не имеющие никаких подтверждений.
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