Минздрав РК: Информация о вакцинации умерших против COVID-19 - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники одного из популярных казахстанских Telegram-чатов распространяют сообщение о том, что в нашей стране против COVID-19 вакцинируют мертвых людей. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Как пишет автор публикации, эта процедура якобы обязательная, а оплачивать ее должны близкие усопшего.