Минздрав РК: Информация о более 2,8 млн инфицированных пневмонией в Китае - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется фейковая информация о том, что на сегодня в Китае более 2,8 миллионов инфицированных и что сто двенадцать тысяч (112 000) человек погибли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

«Информация не соответствует действительности. Просим не поддаваться информационным вбросам в социальных сетях и доверять только проверенным и официальным источникам», - отметили в министерстве.

По официальным данным, на 25 января в Китае зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев в 30 провинциях (автономных районах, муниципалитетах), в том числе, 56 летальных. В 13 странах зарегистрировано 34 случая, в том числе: Гонконг – 5 случаев, Таиланд – 5, Тайвань – 3, Малайзия – 3, Сингапур – 3, Франция – 3, Япония – 2, Ю.Корея – 2, США – 2, Вьетнам – 2, Макао – 2, Непал – 1, Австралия – 1 случай.

Ранее казахстанцам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай. Такое решение принято в рамках комплекса предупредительных мер Правительства РК в целях недопущения распространения коронавируса.

По итогам прошедшего сегодня в Правительстве совещания Премьер-Министр Аскар Мамин дал поручение принять следующий комплекс предупредительных мер. Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны. В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан call-центр по вопросам коронавируса.

О новом коронавирусе из Китая стало известно 31 декабря 2019 года.

24 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка нового коронавируса требует срочных контрмер, но еще не является чрезвычайной ситуацией глобального значения.

25 января в связи с быстрым распространением пневмонии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и провинции Хайнань введен наивысший – первый уровень мер реагирования.

стало также известно о том, что в Пекине удалось вылечить двух заболевших пневмонией. Между тем, ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что в настоящее время ведутся исследования и разработка вакцины от нового коронавируса.



