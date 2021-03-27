Минздрав РК и РОО «Общественный контроль и мониторинг» подписали Меморандум о сотрудничестве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочего визита в город Алматы министр здравоохранения Алексей Цой встретился с лидером группы общественного мониторинга Саидой Таукеловой. По итогам встречи между Министерством здравоохранения и Республиканским общественным объединением «Общественный контроль и мониторинг» подписан Меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу министерства.

Стороны намерены взаимодействовать в реализации целей по по повышению эффективности, открытости и прозрачности деятельности медицинских организаций, в том числе стационарных лечебных учреждений, задействованных в борьбе с эпидемией COVID-19 и пневмонией, аптек и аптечных оптовых складов, а также организаций, распределяющих благотворительную и гуманитарную помощь.

Кроме того, предусмотрено сотрудничество в рамках реализации гражданских инициатив, направленных на защиту общественных интересов, для вовлечения населения в процесс противодействия коррупции и повышения уровня доверия граждан к деятельности государства и его органов, органов местного самоуправления.

Министерство здравоохранения и РК и РОО «Общественный контроль и мониторинг» договорились создавать условия, способствующие развитию конструктивных долгосрочных партнерских связей в сфере здравоохранения, а также осуществлять практические шаги по формированию и поддержке проектов, направленных на позитивные перемены в обществе в соответствии с принципами устойчивого и гармоничного развития.

В частности, взаимодействие будет осуществлять по таким направлениям, как совместная реализация гуманитарных и социально-значимых проектов в областях и городах Республики Казахстан; создание рабочих групп, члены которой, действуя в пределах своей компетенции, осуществляют общественный контроль в области общественного мониторинга.

Как подчеркнул А. Цой, Министерство здравоохранения РК поддерживает данный формат работы в целях улучшения качества медицинской помощи и бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами.



