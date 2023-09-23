Минздрав РК договорился о привлечении инвестиций, проведении научных исследований и повышении кадрового потенциала

В рамках официального визита Главы государства в США в ходе состоявшейся 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк казахстанская делегация с участием Министра здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в работе Заседаний высокого уровня, посвященных вопросам здравоохранения, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Особое внимание министрами здравоохранения и главами иностранных делегаций из более 150 стран было уделено вопросам готовности реагирования и предотвращения пандемий, всеобщего охвата услугами здравоохранения через призму первичной медико-санитарной помощи и принятия мер по предотвращению туберкулеза, по которым приняты политические декларации.

Министр А Гиният в своем выступлении на пленарной сессии отметила необходимость пересмотра подходов к системе здравоохранения с учетом лучших международных практик и глобальной повестки в области здравоохранения, поделилась опытом реагирования на COVID-19 через усиление служб первичной медико-санитарной помощи, организацию мобильных бригад, использование цифровых технологий и др.

Под со-председательством Министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният и Заместителя Премьер-министра - министра здравоохранения Мальты Криса Феарне состоялся многосторонний дискуссионный форум, посвященный вопросам инвестирования в здравоохранение. Представители из более 40 государств-членов ООН и международных партнеров поделились мнениями об увеличении инвестиций в сектор здравоохранения для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, привлечении международных доноров для финансирования медицинских услуг в странах с низким уровнем дохода.

Министр здравоохранения Казахстана выступила на сайд-ивенте с участием Президента Чили Габриеля Борича, Генерального Директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, Регионального директора ВОЗ для стран Америки Жарбаса Барбоза де Силва, а также Министров здравоохранения Великобритании, Бразилии, Уругвая, Парагвая и др. по вопросу переориентации систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь.

Также глава ведомства провела ряд двусторонних встреч с главами делегаций, представителями компаний Pfizer, Siemens Healthineers, General Electric Healthcare, и приняла участие в подписании Рамочного соглашения об основных условиях по реализации инвестиционного проекта «GE Helthcare» между Правительством РК и «GE Helthcare».

По итогам заседаний достигнута договоренность об активизации сотрудничества в области здравоохранения, привлечении инвестиций, направленных на усиление инфраструктуры сектора здравоохранения, проведении научных исследований и повышении кадрового потенциала.