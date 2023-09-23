РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Минздрав РК договорился о привлечении инвестиций, проведении научных исследований и повышении кадрового потенциала

    ажар гиният
    Фото: пресс-служба Минздрава РК

    В рамках официального визита Главы государства в США в ходе состоявшейся  78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН  в г. Нью-Йорк казахстанская  делегация с участием Министра  здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в работе Заседаний высокого уровня, посвященных вопросам здравоохранения, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Особое внимание министрами здравоохранения и главами иностранных делегаций из более 150 стран было уделено вопросам готовности реагирования и предотвращения пандемий, всеобщего охвата услугами здравоохранения через призму первичной медико-санитарной помощи и принятия мер по предотвращению туберкулеза, по которым приняты политические декларации.

    Министр А Гиният в своем выступлении на пленарной сессии отметила необходимость пересмотра подходов к системе здравоохранения с учетом лучших международных практик и глобальной повестки в области здравоохранения, поделилась опытом реагирования на COVID-19 через усиление служб первичной медико-санитарной помощи, организацию мобильных бригад, использование цифровых технологий и др.

    Под со-председательством Министра здравоохранения Казахстана Ажар Гиният и Заместителя Премьер-министра - министра здравоохранения Мальты Криса Феарне состоялся многосторонний дискуссионный форум, посвященный вопросам инвестирования в здравоохранение. Представители из более 40 государств-членов ООН и международных партнеров поделились мнениями об увеличении инвестиций в сектор здравоохранения для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, привлечении международных доноров для финансирования медицинских услуг в странах с низким уровнем дохода.

    Министр здравоохранения Казахстана выступила на сайд-ивенте с участием Президента Чили Габриеля Борича, Генерального Директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, Регионального директора ВОЗ для стран Америки Жарбаса Барбоза де Силва, а также Министров здравоохранения Великобритании, Бразилии, Уругвая, Парагвая и др. по вопросу переориентации систем здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь.

    Также глава ведомства провела ряд двусторонних встреч с главами делегаций, представителями компаний Pfizer, Siemens Healthineers, General Electric Healthcare, и приняла участие в подписании Рамочного соглашения об основных условиях по реализации инвестиционного проекта «GE Helthcare» между Правительством РК и «GE Helthcare».

    По итогам заседаний достигнута договоренность об активизации сотрудничества в области здравоохранения, привлечении инвестиций, направленных на усиление инфраструктуры сектора здравоохранения, проведении научных исследований и повышении кадрового потенциала.

    Теги:
    Минздрав РК Здравоохранение
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!