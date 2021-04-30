Минздрав РК договаривается с американскими компаниями по поставке вакцин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимых переговорах с иностранными компаниями касательно поставки вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это все зависит от доступности, мы действительно ведём переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины, в основном даты указываются - второе полугодие текущего года», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением, отвечая на вопросы.

«Данные переговоры ведем, как только получим завершающую информацию и уточним сроки поставок, мы обязательно доведем эту информацию», - добавил министр.

Ранее А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии. «Буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - сообщил глава Минздрава.

Он также напомнил, каким категориям иностранцев полагается бесплатная вакцинация в стране.

«Буквально вчера на заседании МВК по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более 3 месяцев также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета нашей страны», - сообщил глава Минздрава.