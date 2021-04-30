РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК договаривается с американскими компаниями по поставке вакцин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проводимых переговорах с иностранными компаниями касательно поставки вакцин от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это все зависит от доступности, мы действительно ведём переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины, в основном даты указываются - второе полугодие текущего года», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением, отвечая на вопросы.

    «Данные переговоры ведем, как только получим завершающую информацию и уточним сроки поставок, мы обязательно доведем эту информацию», - добавил министр.

    Ранее А. Цой поделился планами о завозе арабской вакцины, созданной по китайской технологии. «Буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании «Синофарм». Сейчас мы также ожидаем эту вакцину, она поступит в регионы. Таким образом, у нас три вакцины будут доступны для населения», - сообщил глава Минздрава.

    Он также напомнил, каким категориям иностранцев полагается бесплатная вакцинация в стране.

    «Буквально вчера на заседании МВК по противодействию коронавирусной инфекции было принято решение, что иностранные студенты и трудовые мигранты, которые находятся внутри страны более 3 месяцев также будут прививаться бесплатно для обеспечения коллективного иммунитета нашей страны», - сообщил глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!