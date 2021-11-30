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Минздрав РК: Более 26 тысяч человек лечатся от коронавируса

30 Ноября 2021 08:57
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Минздрав РК: Более 26 тысяч человек лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 472 человек (–22 895+ и 3 577 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

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Из них в стационарах находится – 5 623 пациент, на амбулаторном уровне – 20 849 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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