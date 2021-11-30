Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минздрав РК: Более 26 тысяч человек лечатся от коронавируса
30 Ноября 2021 08:57
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 472 человек (–22 895+ и 3 577 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
Новости по темеПредложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан Алексей Цой попросил главу ВОЗ ускорить процесс регистрации казахстанских вакцин
Из них в стационарах находится – 5 623 пациент, на амбулаторном уровне – 20 849 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 119 пациентов, на аппарате ИВЛ – 53 пациента.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Обеспечить должный охват населения ревакцинацией поручил Премьер-Министр РК
- Предложения по усилению контроля на госгранице поддерживаются – Аскар Мамин
- Сколько доз вакцины Pfizer завезено в Казахстан
- В декабре ограничат въезд в Казахстан граждан из ряда стран в целях недопущения завоза нового штамма КВИ «Омикрон»
- Сколько человек прошли ревакцинацию от COVID-19 в Казахстане
- Алексей Цой попросил главу ВОЗ ускорить процесс регистрации казахстанских вакцин
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047