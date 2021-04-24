Минздрав РК: 93 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 40 682 человека (40 172 КВИ+ и 510 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 14 395 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 26 287 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 746 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациентов; на аппарате ИВЛ – 93 пациента.