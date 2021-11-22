Минздрав РК: 92 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 209 человек (26 052 КВИ+ и 4 157 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 6 527 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 23 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 129 пациентов, на аппарате ИВЛ – 92 пациента.



