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    08:44, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 92 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 209 человек (26 052 КВИ+ и 4 157 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 6 527 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 23 682 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 129 пациентов, на аппарате ИВЛ – 92 пациента.



    Теги:
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