Минздрав РК: 895 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 63 845 человек (–55 042 + и 8 803 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 543 пациент, на амбулаторном уровне – 52 302 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 895 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 222 пациента, на аппарате ИВЛ – 142 пациента», - говорится в сообщении.