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    08:37, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 895 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 сентября лечение от КВИ продолжают получать 63 845 человек (–55 042 + и 8 803 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 543 пациент, на амбулаторном уровне – 52 302 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    «Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 895 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 222 пациента, на аппарате ИВЛ – 142 пациента», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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