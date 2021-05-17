Минздрав РК: 820 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 мая лечение от КВИ продолжают получать 38 888 человек (38 379 КВИ+ и 509 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 14 295 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 24 593 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 820 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациента, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.