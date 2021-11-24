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    08:44, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 81 пациент с КВИ - на аппарате ИВЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 704 человек (24 700 КВИ+ и 4 004 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В стационарах находятся 5 943 пациента, на амбулаторном уровне лечится 22 761 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 451 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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