Минздрав РК: 81 пациент с КВИ - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 704 человек (24 700 КВИ+ и 4 004 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находятся 5 943 пациента, на амбулаторном уровне лечится 22 761 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 451 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 126 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.