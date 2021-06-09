Минздрав РК: 81 пациент с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 821 человек (–21 850 КВИ+ и 971 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 7 640 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 15 181 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии –538 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 114 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.