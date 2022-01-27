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Минздрав РК: 81 пациент с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

27 Января 2022 09:00
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Минздрав РК: 81 пациент с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1 404 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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В стационарах находятся 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 149 086 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- выявлено в тяжелом состоянии – 385 пациентов,в состоянии особой степени тяжести – 129 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациент.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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