Минздрав РК: 81 пациент с COVID-19 - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 января лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1 404 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.