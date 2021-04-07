Минздрав РК: 79 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 апреля лечение от КВИ продолжают получать 28 624 человека (27 672 КВИ+ и 952 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах лечатся 10 477 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 147 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 474 пациента,в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентов; на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.