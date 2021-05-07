Минздрав РК: 782 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 42 436 человека. 782 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 436 человек (41 965 КВИ+ и 471 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 551 пациент, на амбулаторном уровне – 27 885 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 782 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 188 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 115 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.