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    08:45, 07 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 782 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 42 436 человека. 782 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 436 человек (41 965 КВИ+ и 471 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 551 пациент, на амбулаторном уровне – 27 885 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 782 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 188 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 115 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявили 2840 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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