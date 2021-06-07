Минздрав РК: 78 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 июня в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 24 600 человек (–23 703 КВИ+ и 897 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 8 724 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 15 876 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 579 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 120 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.