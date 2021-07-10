Минздрав РК: 770 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ+ и 1 393 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 989 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 775 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 770 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2087 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, в «красной» зоне по-прежнему остаются десять регионов страны.