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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:38, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 770 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ+ и 1 393 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 989 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 775 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 770 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.

    За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2087 человек.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, в «красной» зоне по-прежнему остаются десять регионов страны.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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