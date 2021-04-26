08:35, 26 Апрель 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 769 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
В стационарах находятся 15 273 пациента с коронавирусом, на амбулаторном уровне лечение получают 27 276 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 769 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов; на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.
в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов; на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.