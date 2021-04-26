Минздрав РК: 769 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 15 273 пациента с коронавирусом, на амбулаторном уровне лечение получают 27 276 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 769 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов; на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.