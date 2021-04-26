РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 769 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 апреля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 42 549 человек (42 100 КВИ+ и 449 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 15 273 пациента с коронавирусом, на амбулаторном уровне лечение получают 27 276 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 769 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 179 пациентов; на аппарате ИВЛ – 113 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!