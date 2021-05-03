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    08:54, 03 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 762 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 28 898 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 762 пациента,
    в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов, на аппарате ИВЛ – 122 пациента.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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