Минздрав РК: 762 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 44 374 человека (43 920 КВИ+ и 454 КВИ-). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 15 476 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 28 898 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 762 пациента,в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов, на аппарате ИВЛ – 122 пациента.