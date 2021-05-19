Минздрав РК: 756 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать 38 151 человек (37 694 КВИ+ и 457 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

В стационарах находятся 13 768 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 24 383 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 756 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента, на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.