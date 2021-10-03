08:36, 03 Октябрь 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 753 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 3 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 458 человек (–51 373 + и 8 085 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 147 пациент, на амбулаторном уровне – 49 311 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 753 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 227 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 142 пациента.