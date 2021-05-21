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Минздрав РК: 727 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
21 Мая 2021 12:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 198 человек (34 663 КВИ+ и 535 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 13 247 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 951 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 727 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов, на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.
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