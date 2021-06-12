РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:04, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 72 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 698 человек (–20 607 КВИ+ и 1091 КВИ-). МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 7 008 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 690 пациентов.
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии –517 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 107 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!