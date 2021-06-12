Минздрав РК: 72 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 698 человек (–20 607 КВИ+ и 1091 КВИ-). МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 7 008 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 690 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии –517 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 107 пациентов, на аппарате ИВЛ – 72 пациента.