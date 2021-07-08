Минздрав РК: 709 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 35 554 человека (34 265 КВИ+ и 1 289 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 940 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 614 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 709 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент, на аппарате ИВЛ – 91 пациент.

За прошедшие сутки в стране выявлено 2800 заболевших COVID-19, выздоровели 1383 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля, в «красной» зоне по-прежнему остаются девять регионов страны.