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    08:49, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 709 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 35 554 человека (34 265 КВИ+ и 1 289 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 940 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 614 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 709 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент, на аппарате ИВЛ – 91 пациент.

    За прошедшие сутки в стране выявлено 2800 заболевших COVID-19, выздоровели 1383 человека.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля, в «красной» зоне по-прежнему остаются девять регионов страны.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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