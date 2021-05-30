Минздрав РК: 679 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 679 пациентов, лечащиеся от коронавируса, находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«На 30 мая лечение от КВИ продолжают получать 28 254 человека (27 664 КВИ+ и 590 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 843 пациента, на амбулаторном уровне – 17 411 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 679 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 150 пациента, на аппарате ИВЛ – 103 пациента», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.