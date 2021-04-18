Минздрав РК: 671 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 223 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 671 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.