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    09:46, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 671 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 223 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    «Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 671 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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