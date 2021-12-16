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Минздрав РК: 67 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

16 Декабря 2021 08:51
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Минздрав РК: 67 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 декабря в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 20 096 человек (–17 430+ и 2 666 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Из них в стационарах находятся 3 536 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 16 560 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 67 пациентов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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