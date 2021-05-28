Минздрав РК: 665 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане 665 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-аккаунт Министерства здравоохранения РК.

«На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 30 153 человека (29 576 КВИ+ и 577 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 432 пациента, на амбулаторном уровне – 18 721 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 665 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациента, на аппарате ИВЛ – 101 пациент», - говорится в сообщении Минздрава РК.



