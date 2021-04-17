Минздрав РК: 641 пациент с коронавирусом - тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 641 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

«На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 933 пациента, на амбулаторном уровне – 23 824 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 159 пациентов, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram .