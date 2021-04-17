РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:19, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 641 пациент с коронавирусом - тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 641 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

    «На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 757 человек (36 292 КВИ+ и 465 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 933 пациента, на амбулаторном уровне – 23 824 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 641 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 159 пациентов, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов», - сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!