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    08:57, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 632 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 666 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 632 пациента,

    в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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