08:57, 17 Октябрь 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 632 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
В стационарах находятся 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 666 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 632 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.