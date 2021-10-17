Минздрав РК: 632 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 17 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 716 человек (46 116 КВИ+ и 6 600 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 9 050 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 666 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 632 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.



