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    09:24, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 623 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 33 029 человек (31 703 КВИ+ и 1 326 КВИ-), из них в стационарах находится 10 041 пациент, на амбулаторном уровне – 22 988 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 623 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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