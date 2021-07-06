Минздрав РК: 623 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 6 июля лечение от КВИ продолжают получать 33 029 человек (31 703 КВИ+ и 1 326 КВИ-), из них в стационарах находится 10 041 пациент, на амбулаторном уровне – 22 988 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 623 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 144 пациента, на аппарате ИВЛ – 76 пациентов.



