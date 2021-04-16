Минздрав РК: 616 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 616 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

«На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 868 человек (36 393 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 941 пациент, на амбулаторном уровне – 23 927 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 616 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 168 пациентов, на аппарате ИВЛ – 118 пациентов», говорится в сообщении Минздрава в Telegram.