Минздрав РК: 591 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 591 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

«На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 436 человек (35 941 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 451 пациент, на амбулаторном уровне – 23 985 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 591 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента; на аппарате ИВЛ – 127 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.