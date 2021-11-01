Минздрав РК: 590 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 ноября лечение от КВИ продолжают получать 46 492 человека (40 793 КВИ + и 5 699 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 8 412 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 38 080 пациентов. Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 590 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 149 пациентов, на аппарате ИВЛ - 94 пациента.