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    08:59, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 569 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 569 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

    «На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 34 478 человек (33 908 КВИ+ и 570 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 349 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 129 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 569 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Мажилис Минздрав РК
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