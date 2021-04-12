Минздрав РК: 569 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 569 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ».

«На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 34 478 человек (33 908 КВИ+ и 570 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 349 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 129 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 569 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов, на аппарате ИВЛ – 109 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.