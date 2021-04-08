Минздрав РК: 522 пациента с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек (28 794 КВИ+ и 861 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 522 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 151 пациент; на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.