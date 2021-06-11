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    08:46, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 521 пациент с КВИ - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 951 человек (–20 890 КВИ+ и 1061 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 7 368 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 583 пациента.
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 521 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациентов, на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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