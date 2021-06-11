Минздрав РК: 521 пациент с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 951 человек (–20 890 КВИ+ и 1061 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 7 368 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 583 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 521 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациентов, на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.