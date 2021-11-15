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вчера 23:40
Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии
15 Ноября 2021 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (–29 734+ и 4 941 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 925 пациент, на амбулаторном уровне – 27 750 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 520 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 120 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 104 пациента.
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