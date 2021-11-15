Минздрав РК: 520 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 675 человек (–29 734+ и 4 941 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 925 пациент, на амбулаторном уровне – 27 750 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 520 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 120 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 104 пациента.