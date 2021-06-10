Минздрав РК: 516 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 456человек (–21 438КВИ+ и 1018 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся7 576 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 880 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии –516 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.