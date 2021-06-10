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    09:02, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 516 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 456человек (–21 438КВИ+ и 1018 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    В стационарах находятся7 576 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 14 880 пациентов.


    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии –516 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов, на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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