Минздрав РК: 46 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 15 804.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 240 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.