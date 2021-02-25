08:54, 25 Февраль 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 46 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 342 человека (13 261 КВИ+ и 7 081 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Из них в стационарах находится 4 538 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 15 804.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 240 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.