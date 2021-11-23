Минздрав РК: 457 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 ноября лечение от КВИ продолжает получать 29 469 человек (25 323 КВИ + и 4 146 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав.

В стационарах находятся 6 281 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 23 188 человек. Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 457 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 131 пациент, на аппарате ИВЛ - 91 пациента.