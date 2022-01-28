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Минздрав РК: 385 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
28 Января 2022 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 150 239 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 385 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 140 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациентов.
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