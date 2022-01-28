Минздрав РК: 385 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 150 239 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 385 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 140 пациентов, на аппарате ИВЛ – 81 пациентов.