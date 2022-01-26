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Минздрав РК: 383 пациентa с КВИ - в тяжелом состоянии
26 Января 2022 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (–155 485+ и 1 424 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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В стационарах находятся 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 146 882 пациентa.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 383 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 134 пациентa, на аппарате ИВЛ – 71 пациент.
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