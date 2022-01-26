Минздрав РК: 383 пациентa с КВИ - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (–155 485+ и 1 424 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 146 882 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 383 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 134 пациентa, на аппарате ИВЛ – 71 пациент.