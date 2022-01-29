Минздрав РК: 381 пациент с ковидом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав РК опубликовал в Telegram актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29.01.2022 г., передает МИА «Казинформ».

Согласно данным ведомства, на 29 января лечение от КВИ продолжают получать 159 472 человека (–158 140+ и 1 332 КВИ-), из них в стационарах находится 10 161 пациент, на амбулаторном уровне – 149 311 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находится 381 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 166 пациентов, на аппарате ИВЛ – 98 пациентов.