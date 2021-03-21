09:36, 21 Март 2021 | GMT +6
Минздрав РК: 37 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 912 человек (17 654 КВИ+ и 3 258 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Из них в стационарах находится 6 185 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 727 пациентов.Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 259 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента; на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.