Минздрав РК: 37 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 912 человек (17 654 КВИ+ и 3 258 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находится 6 185 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 727 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 259 пациентов,в состоянии крайней степени тяжести – 63 пациента; на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.