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Минздрав РК: 366 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

1 Декабря 2021 08:31
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Минздрав РК: 366 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человек (–22 206+ и 3 488 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

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Из них в стационарах находится – 5 395 пациент, на амбулаторном уровне – 20 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 366 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациента, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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