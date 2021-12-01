Минздрав РК: 366 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человек (–22 206+ и 3 488 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

Из них в стационарах находится – 5 395 пациент, на амбулаторном уровне – 20 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 366 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациента, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.