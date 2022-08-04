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Минздрав РК: 35 пациентов с COVID-19 - в тяжелом состоянии
4 Августа 2022 09:08

Минздрав РК: 35 пациентов с COVID-19 - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 497 человек (–28 223+ и 274 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 1 477 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 27 020 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.


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