Минздрав РК: 30 219 пациентов получают лечение от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 18 843 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 517 пациентов,в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента; на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.