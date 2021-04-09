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    08:58, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 30 219 пациентов получают лечение от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 18 843 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 517 пациентов,
    в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента; на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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